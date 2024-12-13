調查：逾半分析師預期 日銀下次升息點在明年1月

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-13 14:54

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彭博最新調查顯示，52% 日本央行觀察人士預測下次升息時點落在明年 1 月是，不過仍有超過 40% 的受訪者認為下周就會採取行動。

調查顯示，52 位受訪經濟學家中，約有 52% 預計日本央行將於 1 月把政策利率從 0.25% 上調，而上次調查時此一預期比率為 32%；約 44% 的受訪者預計在 12 月 19 日為期兩天的會議結束時央行會採取行動，比率低於上次調查時的 53%。

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調查結果顯示，觀察人士認為日本央行本月的政策會議上會否採取行動的可能性都很大。約 88% 的受訪者表示，在他們的風險情景中，最早可能的升息時間是下周。另一個數據顯示，日本的經濟和通膨情況將證明本月升息是合理的。

不論日本央行是否選擇年內第三次升息，都可能對金融市場產生影響。74% 的受訪經濟學家表示，雖然投資人仍在消化植田和男上月的言論，但他的表態足夠兼顧平衡，讓該行保留了多種選擇餘地。

高盛高級經濟學家 Tomohiro Ota 表示，「升息的最佳時機是 1 月，」屆時植田和男可以確認春季薪資談判是否有轉好的趨勢，並觀察小型企業的加薪和定價行為。