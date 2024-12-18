〈房產〉六都房市轉向盤整格局 房仲：第三季預售屋房價漲勢收斂

記者張欽發 台北 2024-12-18 08:55

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預售屋市場對景氣變動相當敏感，現如今銀行房貸警報未解，第七波打炒房又接踵而來，市場觀望情緒高漲。中信房屋研展室彙整實價登錄，統計六都預售屋平均成交單價，結果顯示，今年第三季，除新北的預售屋季增幅略有擴大外，其他五都的季增幅均呈現減少趨勢。

在房市買氣瞬間降溫，在交易量萎縮下，預售市場的表現也受到明顯衝擊，其中，台北、桃園、台南第三季的預售屋平均房價較第二季還出現小幅回落的情況，顯見現階段房價漲勢已有所收斂。

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中信房屋研展室副理莊思敏指出，銀行房貸審核趨於嚴格，部分銀行甚至通過提高利率、降低成數等方式來以價制量，加重房貸族的負擔。此外，第七波房市信用管制措施上路後，第二戶貸款成數下調為 5 成，第三戶以上及豪宅下調為 3 成，這迫使許多換屋族、投資客不得不拿出更多自備款來補足差額。政策的收緊壓縮了購屋民眾的資金彈性，還一度導致市面解約現象頻頻發生。

就目前交易市況而言，若是去年 7 月 1 日以前購買預售屋的民眾，還可通過換約轉售的方式下車，但對於 7 月 1 日以後進場的民眾，受平均地權條例修正案的限制，恐怕只能選擇認賠解約，並支付最高 15% 的違約金。在這種情況下，民眾購買預售屋的意願自然也會隨之下降。

莊思敏指出，隨著房市進入盤整格局，投資客群大量離場，市場交易回歸自住需求。從區域表現來看，六都中僅新北市的預售屋季增幅仍略有擴大，這主要是因為新北的自住需求相當強勁，除在地居民外，還有許多台北市的外溢客群，加上今年新北市有不少指標建案釋出，也進一步推高了平均行情。

至於第三季預售屋平均房價有小幅回落的台北、桃園和台南，台北因購屋總價較高，民眾對房貸額度的需求也更大，受政策影響自然更為顯著；桃園和台南則是過去幾年房價漲勢迅猛，房市炒作氛圍濃厚，如今隨著房市逐降溫，區域房價也從過熱的狀態回歸理性。