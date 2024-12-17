〈房產〉全台預售屋案未出現恐慌解約 去年至今每月解約率不到1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-17 15:06

‌



統計內政部預售揭露資訊，去年至今成交的預售案件中，平均每個月解約率都不到 1%，解約率較高的時期落在平均地權條例上路前後，平均解約率達 0.8%，今年以來單月的解約率都在 0.6% 以下，雖然央行第七波選擇性管制措施上路造成衝擊，但去年以來買進的短期都還有沒有貸款壓力，再加上解約的代價高，市場並未出現解約潮。

‌



曾敬德指出，過去兩年房價出現明顯漲幅，2、3 年前購買預售案的還是會想盡辦法交屋，或者能夠換約的就先換約出場，避免貸款出問題違約被收違約金，同時過去一段時間的房價漲幅也無法落袋，因此統計去年至今解約率都維持在 1% 以下，不過央行管制還是會對投資型要交屋的民眾造成衝擊，未來一段時間都要觀察市場上交屋狀況是否順利。

統計顯示，去年至今平均地權條例影響最明顯，去年上路前成交件數衝高到 1.45 萬件，但近期統計當時成交案件有 123 件解約，解約率約 0.8%，曾敬德指出，平均地權條例上路之前，市場出現觀望買盤趕入場的狀況，可能當時可以考慮的時間也較短，導致日後的解約件數相對偏高。