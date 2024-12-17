〈房產〉北市不動產仲介公會攜手文化大學推專業學碩博士專班

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-17 10:48

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響應產業轉型升級與都市發展趨勢，台北市不動產仲介經紀商業同業公會與中國文化大學建築及都市設計學系攜手合作，簽署產學合作意向書，由台北市不動產仲介經紀業公會蘇金城理事長與文化大學環境設計學院楊松齡院長共同設立專業學碩博士專班，聚焦都市更新、危老重建與淨零建築等領域，強化從業人員素質、提升專業知識。

中國文化大學校長王子奇表示，此專班不僅為在職人士提供量身訂製的進修機會，更希望透過學術與實務結合，為都市更新與永續建築的推進注入新動能。

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蘇金城則指出，此次合作是為滿足產業需求，讓從業人員從知識精進與實務操作中能更具專業素養與創新能力，進一步支持政府政策與城市發展。

北市不動產仲介公會指出，專班課程將針對都市更新、危老重建與淨零建築的實務應用進行全面規劃，結合案例研討與實地專案操作，涵蓋實務導向課程：針對台北市都市更新、地籍整合及韌性城市設計需求，設計跨學科與應用性強的課程內容。

同時，學生實習與專案參與：提供參與都市設計、建築改造等實務項目的機會，讓學員深入了解都市空間規劃與建築技術整合。產學論壇與研究合作：定期舉辦論壇，邀請政府相關單位與業界專家，共同探討建築與都市設計的創新策略與發展趨勢。