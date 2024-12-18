Waymo自駕計程車明年初進軍日本東京 版圖首次擴展至美國以外

鉅亨網編譯許家華 2024-12-18 12:52

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Alphabet (GOOGL-US) 旗下自駕車公司 Waymo 周一宣布將把其自動駕駛機器人計程車帶到日本，當前日本已出現自駕車且技術開始普及。

Waymo 計劃 2025 年初在東京推出全電動的 Jaguar I-PACE 計程車，其合作夥伴、東京最大的計程車公司日本交通 (Nihon Kotsu) 將負責這些車輛的管理和維護。

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這是 Waymo 首次推向國際市場，。在美國，Waymo 自駕計程車每周出行 15 萬趟。 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，2025 年 Waymo

將把服務擴展到洛杉磯、舊金山和菲尼克斯以外約莫 10 個城市。

Pichai 稱讚特斯拉 (TSLA-US) 為自駕技術的領導者。特斯拉計劃 2025 年底在美國推出自駕計程車服務。隨著 Waymo 的擴展和特斯拉的計畫，美國民眾將開始親身體驗自駕計程車的服務。

在中國，百度和小馬智行 (Pony.ai) 也提供自駕計程車服務，而 Uber (UBER-US) 和文遠知行 (WeRide) 則在中東地區合作推出類似服務。人工智慧運算的快速增長促進了自駕技術的發展，特斯拉在這方面投入了數十億美元以訓練其自駕車輛。

特斯拉股票自 11 月 5 日大選以來上漲 91%，其中自駕車是的主要原因，這一漲幅為公司市值增加約 7300 億美元。華爾街預期當選總統的川普將在第二任期內推行有利於無人駕駛車輛的政策。