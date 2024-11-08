中美無人車大戰正酣！Waymo日均單量8千破紀錄緊追蘿蔔快跑 專家籲陸加速政策開放

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-08 14:59

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最新數據顯示，谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 旗下自駕公司 Waymo 在 8 月於舊金山的日均服務量已超過 8800 張單，遠超計程車同期工作日的日均 6307 單量，專家認為這是個歷史性的轉折時刻，除代表美國自駕發展達到新里程碑外，也代表美國市場無人車接受度達到前所未有高度。

中國科技媒體《新智元》報導，市場認可帶來的連鎖式效應下，投資機構將更堅定加碼自駕領域，各企業都將獲得更多資金，用於技術研發、測試和規模化生產，政策上的相關法規也會加快完善，為企業提供更寬鬆、開放環境。美國自駕技術在此雙重推力下將快速反覆運算，保持全球領先。

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與此同時，這一事件也再次將全球 AI 的競爭推向高潮，在自駕領域，中美兩國正在進入決勝時刻。

Waymo 自今年 3 月起在舊金山半島擴大服務範圍，6 月再次獲批在舊金山全市提供服務。出人意料的是，該公司服務規模快速增長，每周單量半年內翻三倍，從每周 5 萬直接飆高至每周 15 萬單。

到了 9 月，Waymo 正式官宣與 Uber 合作，推動無人車隊大規模落地，加速商業化佈局。不僅如此，Alphabet 還在加大對 Waymo 投資，為進一步擴張，研發自駕技術注入新的動力。半個月前，這家公司剛宣佈完成 56 億美元的 C 輪超額認購融資，這也是 Waymo 迄今為止籌到的最大一輪融資，目前估值超過 450 億美金。

綜觀全球，美國已經為自駕大開綠燈，科技巨頭間合縱連橫，紛紛加碼佈局。德國、日本、英國等多個傳統車廠也已投入無人駕駛技術，從國家戰略層面上立法動作不斷，希望通過搶佔「制度高地」發展先機，而在中國，無人駕駛計程車市場如今仍是一片藍海。

全球自駕駛企業數量最多的兩個國家就是中國和美國，誰能率先跑通並建起產業鏈，誰就能定義賽道，向他國輸出技術產品。誰先搶佔先機，誰就能佔據主動權。

憑著對產業異常敏銳的嗅覺，百度自 2013 年就一直在堅持壓強式、馬拉松式的研發投入，在 AI 和自駕領域累計研發投入近人民幣 1700 億元，多年投入下也讓蘿蔔快跑成為中國唯一一家能夠做到規模化、常態化測試的企業。

2022 年，百度率先發佈無方向盤的無人駕駛汽車，到了去年 10 月正式宣佈使用大模型重構自駕，今年 5 月又發佈全球首個支援 L4 級自駕大模型 Apollo Auto-Driving Foundation Model，率先實現大模型在自駕領域技術應用突破。

從技術創新到落地應用，蘿蔔快跑正打造中國自駕領域的新標杆。截至目前，蘿蔔快跑服務涵蓋全中國 10 個以上城市，並在多個城市提供無人駕駛出行服務。

蘿蔔快跑在第二季交出最亮眼的成績單，1 天 1 萬單，累計服務超 700 萬次，單季訂單創新高，增速仍舊加快。

不過，雖已拿下 10 城，但隨之而來，如何能在全中國展開服務便是蘿蔔快跑最大問題。

不同於洛杉磯和舊金山半島允許 Waymo 全區域全天候商業化營運，中國大部分核心城市對 Robotaxi 開放力道仍顯不足，多為限定區域和時段的小範圍應用，如此下去恐跟「洋蘿蔔」們差距拉開。