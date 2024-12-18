美銀：美股市場正在閃爍「賣出」訊號

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-18 15:50

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根據美國銀行 (Bank of America) 最新發布的 12 月全球基金經理調查 (FMS) 報告，風險資產可能出現 「賣出」訊號。

報告指出，基金經理的平均現金配置已降至資產管理規模 (AUM) 的 3.9%，觸發了美國銀行的「FMS 現金規則」反向指標。根據其規則，現金配置在 4% 或以下，歷史上表明全球股票的「賣出訊號」。12 月是 3 個月內第二次觸發該訊號。

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美國銀行策略師強調，過去現金水準如此之低的時期，例如 2002 年初和 2011 年 2 月，都與重大的市場頂部相吻合。

由 Michael Hartnett 領導的團隊表示，自 2011 年以來，已經出現了 12 次之前的「賣出」訊號，在「賣出」訊號觸發後的 1 個月內，全球股票 (ACWI) 回報率為 -2.4%，3 個月內為 -0.7%。

報告指出，基金經理中存在 「超級看漲情緒」，這得益於對「川普 2.0」政策預期下美國經濟增長前景的樂觀情緒，以及人們認為聯準會準備好降息。 股票配置飆升至 2022 年 1 月以來的最高水準。

美國銀行觀察到，投資者正在 「押注第一季風險資產『過度配置』」，青睞大宗商品、資源以及歐洲或新興市場股票的多頭部位。 同時，他們也通過增加現金、債券、消費必需品以及美國股票、科技和銀行的空頭部位來對沖潛在的「硬著陸」意外。