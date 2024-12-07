Waymo進軍邁阿密 Uber、Lyfet股價跳水 美銀：反應過度！傳統計程車才該怕

鉅亨網編譯許家華 2024-12-07 09:43

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在自駕計程車公司 Waymo 周四 (5 日) 宣布 2025 年初將進軍美國邁阿密市場後，Uber (UBER-US)和 Lyft (LYFT-US)當日股價遭重挫，Uber 股價隨即下跌 9.6%，收於 65.23 美元；Lyft 股價則下跌 10%，至 15.50 美元。

這一波下跌使得兩家公司合計損失超過 100 億美元的市值，因為投資者擔心，無人駕駛計程車將侵蝕 Uber 和 Lyft 的市占率。

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Waymo 已在鳳凰城、洛杉磯、舊金山與奧斯汀提供無人駕駛計程車服務，現在打算明年初再擴大營運範圍至邁阿密。

美國銀行分析師 Justin Post 周五報告指出，Waymo 擴大營運至邁阿密的計畫並未包括現有的共享乘車 (叫車) 服務，這也是投資者反應負面的原因之一。隨著無人駕駛計程車的推廣，共享乘車價格可能會下跌。

然而，考量到投資者早已知悉無人駕駛計程車的威脅，周四的大跌幅度令人意外。Waymo 自駕計程車服務每周出行 15 萬車次，同時特斯拉 (TSLA-US) 計劃 2025 年底推出無人駕駛計程車服務。

這並非新的威脅，市場恐反應過度。

Zephirin Group 分析師 Lenny Zephirin 報告指出，Uber 和 Lyft 實際上可能會從無人駕駛計程車的增長中獲益，其獲益渠道眾多，例如 Uber 和 Lyft 可以採用無人駕駛計程車，事實上 Uber 和 Waymo 正在合作將自駕車納入 Uber 的網絡。

新街研究分析師 Pierre Ferragu 也認為，Waymo 雖然進軍邁阿密，但也不排除未來與 Uber 在佛羅里達州合作。「因為 Uber 並不是 Waymo 早期部署的必要合作夥伴。Waymo 於 2020 年 10 月在鳳凰城以 Waymo One app 推出機器人計程車，直到 2023 年才宣布與 Uber 建立合作夥伴關係，稱 Uber 的廣泛規模是雙方合作的理由，而雙方合作後，其地理圍欄區域從 50 平方英里擴大到 180 平方英里。」Ferragu 說。

Zephirin 還提到，無人駕駛計程車的普及並非一蹴而就，定價也不會一下子改變，這需要數年時間和數十億美元的設備投資。他預測，無人駕駛計程車將首先對傳統計程車造成衝擊，這將促使更多司機轉向使用 Uber 和 Lyft 等平台。

他以紐約市的數據為例，顯示該變化的趨勢。2010 年，紐約市約有 31000 名傳統計程車司機，到了 2015 年，這一數字仍然未變，但當時已有 13000 名共享乘車司機。如今，傳統計程車司機已降至 13000 名，而共享乘車司機則增至 83000 名，顯示出共享乘車市場的擴張。

Zephirin 對 Uber 和 Lyft 的股票評級均為「買進」，前者目標價為 80 美元，後者目標價為 18 美元，而 Uber 的目標價為 80 美元。Ferragu 同樣喊買 Uber，其目標價更高達 100 美元。

在周五的交易中，Uber 股價上漲 1.4%，收於 66.16 美元，而 S&P 500 指數上漲 0.3%。Lyft 股價則上漲 2.8%，收於 15.94 美元。