通用不玩了！重組Cruise 退出機器人計程車市場 僅剩特斯拉、Waymo兩強爭霸

鉅亨網編譯許家華 2024-12-11 09:03

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通用汽車 (GM-US) 周二(10 日) 晚間宣布，將重組其控股的 Cruise 公司，退出機器人計程車業務，並將重點放在改善日常駕駛輔助技術上，這對曾將此先進技術列為首要之務的通用汽車來說，無疑是一大打擊，同時令 Alphabet (GOOGL-US) 的 Waymo 和特斯拉 (TSLA-US) 在美國的機器人計程車市場中具備更大優勢。

通用表示，「考慮到擴大業務需要大量時間和資源，以及機器人計程車市場競爭日益激烈，決定不再資助 Cruise 的機器人計程車開發工作」，Cruise 和 GM 的技術團隊將合併成一個自動駕駛車部門。

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通用汽車預計，重組計畫在 6 月底完成後，每年將減少超過 10 億美元的支出。

儘管 GM 不再專注於 Cruise 的機器人計程車業務，該公司仍表示將致力於為客戶提供最佳駕駛體驗。GM 執行長 Mary Barra 表示：「Cruise 在自駕技術方面是早期的創新者，團隊的深度整合，加上 GM 強大的品牌、規模和製造能力，將有助於推進我們對未來交通的願景。」

Cruise 上個月承認提交虛假報告以影響聯邦調查，並將支付 50 萬美元的刑事罰款，取得緩起訴處分。司法部表示，Cruise 未能向聯邦監管機構披露 2023 年 10 月發生的事故關鍵細節，當時 Cruise 一輛機器人計程車在舊金上撞倒並拖行一位行人，使其嚴重受傷，加州當局因而暫停 Cruise 的機器人計程車執照。

同業則有顯著進展，Waymo 每周完成超過 150000 次無人駕駛乘車服務。特斯拉則在 10 月 10 日舉辦了機器人計程車日，向投資者更新其計畫和技術，並計劃於 2025 年底推出機器人計程車服務。

然而，器人計程車的開發過程既困難又昂貴。Waymo 近期透過外部投資者籌集 56 億美元。特斯拉每年在工廠和設備上的支出超過 110 億美元，其中一部分用於建造使用輝達 (NVDA-US) 晶片的人工智慧電腦，以訓練特斯拉車輛實現自動駕駛功能。特斯拉每季度還在研發上支出約 10 億美元。

因此，投資者似乎贊同通用的決策，GM 周二盤後股價上漲 2.2%，報每股 53.90 美元。該股周二交易時間僅微漲 0.06%。截至周二交易，GM 股價年初至今已上漲約 47%，但這一增長主要來自資本運作，而非汽車銷售。