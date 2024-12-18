傳本田汽車與日產汽車將開始合併磋商

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-18 02:30

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根據《日經》(Nikkei)周三 (18 日) 援引知情人士消息報導，日本汽車巨擘本田汽車 (Honda Motor) 和日產汽車 (Nissan Motor) 將進入合併談判並整合其資源，以更好地與全球更大的電動車製造商競爭。

報導指出，兩家公司考慮在控股公司的框架下運營，預料很快就會簽署合作備忘錄 (MOU)，稍晚將各自決定在新實體的股權比例。另外，雙方還計畫將三菱汽車納入新實體，日產是三菱汽車大股東，持有 24% 的股權。

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截稿前，本田和日產汽車並未回應置評請求。

有分析認為，兩家公司近幾個月來強化彼此關係，而此舉是為應對來自中國電動車製造商的激烈競爭，這些難以從電動車業務中獲得足夠利潤的傳統品牌壓力山大。

日產和本田是僅次於豐田 (Toyota) 的日本第三和第二大汽車製造商，它們在中國的市占一直在下降。11 月中國的電動車銷量占全球電動車銷量的近 70%，當月銷量超過 127 萬輛。