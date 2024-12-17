鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Broadband Corp - Series CLBRDK-US的目標價調降至95元，幅度約6.86%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Liberty Broadband Corp - Series C(LBRDK-US)提出目標價估值：中位數由102元下修至95元，調降幅度6.86%。其中最高估值145元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予Liberty Broadband Corp - Series C評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Liberty Broadband Corp - Series C今(17日)收盤價為81.98元。近5日股價上漲6.86%，標普指數上漲0.35%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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