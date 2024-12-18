鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調降至9.43元，幅度約4.4%
鉅亨網新聞中心 2024-12-18 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)提出目標價估值：中位數由9.87元下修至9.43元，調降幅度4.4%。其中最高估值10.69元，最低估值8.33元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR今(18日)收盤價為5.715元。近5日股價下跌4.4%，標普指數上漲0.35%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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