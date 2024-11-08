鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Broadband Corp - Series CLBRDK-US的目標價調升至102元，幅度約12.09%
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Liberty Broadband Corp - Series C(LBRDK-US)提出目標價估值：中位數由91元上修至102元，調升幅度12.09%。其中最高估值130元，最低估值36元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予Liberty Broadband Corp - Series C評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Liberty Broadband Corp - Series C今(8日)收盤價為96.98元。近5日股價上漲12.09%，標普指數上漲4.69%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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