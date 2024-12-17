川普弱勢美元希望恐落空！華爾街：2025年美元將繼續走升

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-17 14:26

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華爾街分析師和投資人認為，美國準總統川普不太可能實現美元貶值的願望。美元自 10 月初以來已飆升 6.1%，當前處在聯準會 (Fed)2022 年升息運動初期來表現最好一季。

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在《金融時報》調查的主要銀行中，包括高盛、摩根士丹利和瑞銀等超過半數預測美元明年將進一步走升。德意志銀行預估，到 2025 年，美元兌歐元將達到平價，當前美元兌歐元價位已從 10 月初的 1.11 美元走升至不到 1.05 美元。

因此，無論川普立場如何，許多基金經理人認為不可能透過貶值美元來幫助美國國內產業。

富蘭克林坦伯頓固收投資長 Sonal Desai 表示，川普執政下美元貶值的想法「有點不切實際，感覺有很多互相矛盾的因素。到目前為止，他談到的大多數政策似乎肯定是焦點，實際上都是對美元有利，而不是不利。」

長期以來，川普一直認為強勢美元給美國經濟帶來過度的壓力，因此引發市場猜測新政府是否會採取行動試圖壓低美元。

川普 7 月告訴《彭博商業周刊》說：「我們面臨嚴重的貨幣問題」，並指美元兌日元和人民幣走強。「這對我們這些試圖向國外銷售拖拉機和其他產品的企業是巨大負擔。”

川普對美元貶值的熱愛在首個總統任期就充分展現出來，當時他痛批其他國家不公平的貨幣政策，他的政府甚至正式將中國列為「貨幣操縱國」。

但市場普遍預估川普促進成長政策和減稅計畫，以及對墨西哥、加拿大和中國等國輸美產品加徵高關稅的計畫，將在他下月重返白宮後引發美國通膨，如此將導緻

Fed 在更長時間內維持較高利率，進而吸引更多外國資本進入美元資產。

巴克萊全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha 說，「川普政策肯定對美元有利」，並預估到 2025 年底，美元兌歐元將小幅走升至 1.04 美元。

分析師和投資者均表示，美元走強將為新政府帶來一個難題。任何可能的解決方案，例如控制政府預算赤字或起草所謂的海湖莊園協議，或是由美國向貿易夥伴施壓讓美元貶值，這些機制都將極具挑戰性，並有可能損害美元作為全球儲備貨幣的地位。

聯博集團首席經濟學家 Eric Winograd 說，下一任總統關心「美元首要地位的重要性，且當其他國家談論非美元進行交易時，他將感到不安」。

投資者和策略師們也大多對「廣場協議」式框架的想法潑冷水，該協議規定各國達成一項多邊外匯干預協議，使美元相對其他主要貨幣貶值。

美國財政部前官員 Mark Sobel 表示，「海湖莊園協議」的支持者恐嚴重誇大美國對中國的影響力，而北京當局對此協議是否支持仍遠未得到保證。

Desai 也說，雖然川普可能會依賴那些管理匯率的國家，但他無法控制美元。「我不清楚他是否真的能到處大喊歐元兌美元太弱。」Winograd 亦稱川普可能會嘗試壓制美元，但最終，基本面往往會勝出。