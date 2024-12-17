鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.42元，預估目標價為3345元
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 08:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.93元上修至79.42元，其中最高估值89.78元，最低估值73.07元，預估目標價為3345元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.78(89.78)
|111.3
|160.38
|203.71
|最低值
|73.07(73.07)
|78.73
|103.01
|203.71
|平均值
|79.04(78.99)
|87.91
|137.18
|203.71
|中位數
|79.42(78.93)
|86.9
|145.02
|203.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52,686,000
|58,539,520
|108,754,000
|125,366,000
|最低值
|51,124,000
|45,737,000
|74,066,000
|125,366,000
|平均值
|52,313,540
|53,249,040
|87,955,910
|125,366,000
|中位數
|52,424,000
|53,347,000
|85,407,130
|125,366,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.47
|25.69
|21.34
|13.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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