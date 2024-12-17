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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.42元，預估目標價為3345元

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.93元上修至79.42元，其中最高估值89.78元，最低估值73.07元，預估目標價為3345元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值89.78(89.78)111.3160.38203.71
最低值73.07(73.07)78.73103.01203.71
平均值79.04(78.99)87.91137.18203.71
中位數79.42(78.93)86.9145.02203.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值52,686,00058,539,520108,754,000125,366,000
最低值51,124,00045,737,00074,066,000125,366,000
平均值52,313,54053,249,04087,955,910125,366,000
中位數52,424,00053,347,00085,407,130125,366,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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