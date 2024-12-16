【量大強漲股整理】CPO走勢分歧，如何看待?機器人會是下一波的主流嗎?

鉅亨研報 2024-12-16 18:01

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 151.63 億 元，投信買超 15.94 億元，自營商賣超 97.68 億元，三大法人合計買超 69.9 億元 ，其中，外資由賣轉買，投信連買四日，自營商連賣二日

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美股表現漲跌互見，雖然道瓊工業指數下跌 86 點，但科技股表現強勁，推動那斯達克指數上漲 0.12%，費城半導體指數更大幅上漲 3.3%，其中，(TSLA-US) 特斯拉股價因自駕車事故通報規範可能取消的消息應聲大漲 4.3%，(AVGO-US) 博通受益於樂觀的財報預期及未來客製化人工智慧晶片需求增長的看法，股價上漲至新高，市值首次突破 1 兆美元，相較之下，(NVDA-US) 輝達股價則回吐部分漲幅，而 (MRVL-US) 邁威爾科技股價上漲，顯示半導體板塊漲跌互見，根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員認為美聯儲在 12 月 17 至 18 日的會議中降息的機率高達 97%，市場普遍預計，美聯儲將在 2025 年進行三次降息，分別於 3 月、6 月和 9 月進行，12 月和 1 月會議則維持利率不變，此背景為股市提供了一定支撐，但市場信心仍然有待提升，台股今日受美股激勵高開，不過多數個股呈現回檔下，僅 (2330-TW) 台積電大漲，指數開高走低，漲幅收斂，終場上漲 19.42 點，收在 23039.90 點，成交量放大至 4087.84 億，雖然今日呈現黑 K 棒，小破十日線，不過守穩五日均線，外資回頭買超，投信連四買，買超逾 90 億元，目前技術籌碼面無礙長多趨勢，屬於漲多修正；本週投資人需關注美國 PCE 數據、台指期結算、FED 與日本央行的決策，台股目前仍由電子族群主導，外資動向與政策變數將是影響後續走勢的重要指標。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.88%，收在 1085 元，在三星傳出 2 奈米良率不佳、英特爾陷入經營困境，以及日本半導體的新星 Rapidus 尚未充分發力的背景下，台積電穩居領先地位，成為 2 奈米「大戰」中唯一的贏家，展望未來，台積電在 2 奈米製程上的優勢，不僅是技術突破，更來自完整的生態系統支援與穩定的客戶基礎，其持續的投資與高效的執行力，確保了它在全球半導體領域的領導地位；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.41%，收在 182 元，鴻海上周五透過子公司鴻元國際公告增資旗下 IC 設計公司能創半導體，將投入不超過 5.93 億元，取得 1.18 億股，累計持股金額不超過 12.9 億元，持股比重最高達 98.97%，這項投資為長期規劃，顯示鴻海集團在 IC 設計領域的強化佈局，並進一步展現其進軍車用半導體市場的企圖心；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.77%，收在 1385 元，聯發科首次打入 Apple Watch 新品數據機晶片供應鏈，成功分食了原本由英特爾提供的訂單，數據機晶片是智慧手表中僅次於處理器的關鍵硬體部分，對聯發科的營運具有重大意義，法人指出，聯發科不僅在手機處理器領域表現出色，還在數據機晶片領域耕耘多年，令競爭對手如高通感受到壓力，據統計，全球智慧手表市場規模約為 8,000 萬至 9,000 萬支，其中蘋果佔據了近半數的市場份額，隨著蘋果計劃大幅提升明年 Apple Watch 的功能，預期將引發新一波的購買熱潮。這對聯發科來說，將帶來新的業績增長，並促使強勁的拉貨動能。

四年一見的全國科學技術會議今（16 日）登場，台積電董事長暨總裁魏哲家開幕致詞成焦點，除點名多功能機器人、無人機是台灣未來重要領域外，還意外爆料日前還曾和疑為馬斯克的「全世界最有錢傢伙」聊天，對方透露多功能機器人才是未來要努力的方向，而不是汽車。雙強掛保證，牽動多功能機器人概念股；佳螢領先預告的強勢族群集中在先前分享的股票上面!

(3019-TW) 亞光，11 月營收達 21.09 億元，月增 2.18%，年增 23.94%，今年前 11 月營收 209.02 億元，超越 2023 年全年，特斯拉概念股，機器人眼睛，特斯拉第二代人形機器人 Optimus 預計 2025 年在北美工廠上線，2024 年前三季稅後純益 12.41 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.48 倍，每股純益 4.45 元超越 2023 年全年水準 2.78，當然激勵股價噴出! 通通領先預告!

(2374-W) 佳能，11 月業績維持高檔，在高毛利產品訂單加持下，第四季有望繳出年增表現。佳能樂看 2025 年成長，明年許多新訂單陸續出貨，若無重大國際情勢影響，營收和獲利將優於 2024 年；同時，明年邁入營運第三階段，除穩定原有客戶外，也會積極拓展美洲、歐洲等區域市場，強化營運動能；11 月營收 5.87 億元，月增 8.94％、年增 27.82％；累計前 11 月營收 56.32 億元，年增 24.36％。從前三季產品營收比重來看，Video 影像產品為 70％，光學模組零組件占 15％，車用及 AI 相關產品占比 10％，而 NRE（研發設計費用）約 5％。

目前觀察明年訂單能見度高、市場需求增溫，營運穩中看，激勵股價漲停!

網通股王 (2345-TW) 智邦，今日再創新高! 來到 765 元大關，受惠 AI 客戶加速基礎建設，11 月營收暴衝，超乎市場預期，單月營收來到 125.5 億元，月增 15.3%，年增 83.2%，連續三個月單月營收突破百億元，連續四個月單月營收創歷史新高，累計智邦今年以來前 11 月營收為 948.84 億元，年增 24.4%，再創同期新高，智邦全年營收可望順利衝上千億元關卡!

2024.12.16【光通訊【全新】+6%【亞光】+6%【佳能】漲停! 領先預告! 機器人、CPO 股如何解讀?【12 月作夢 + 作帳行情】如何掌握基本面選股? 影片中分享給你知道?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師