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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)目標價調降至800元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 18:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華城(1519-TW)提出目標價估值：中位數由840元下修至800元，調降幅度4.76%。其中最高估值888元，最低估值620元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予華城(1519-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立0位、保守悲觀0位。

華城(1519-TW)今(17日)收盤價為524元。近5日股價下跌9.6%，相關電機機械近5日下跌3.34%，集中市場加權指數下跌1%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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