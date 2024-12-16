鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至13.88元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 22:13
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.98元下修至13.88元，其中最高估值15.29元，最低估值12.6元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.29(15.29)
|16.93
|18.98
|最低值
|12.6(12.6)
|13.71
|15.46
|平均值
|13.76(13.83)
|14.92
|16.83
|中位數
|13.88(13.98)
|14.69
|16.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|105,206,440
|112,922,000
|123,986,000
|最低值
|102,337,000
|106,777,000
|118,765,000
|平均值
|103,194,920
|109,865,660
|121,403,910
|中位數
|102,865,000
|110,008,500
|121,460,720
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇