〈房產〉小宅當道 高雄近半數預售屋都是2房產品 占比超車台北

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-16 11:40

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受高房價壓力影響，七都購屋族群購買預售屋房數也有所變化。房仲業者觀察近三年七大都會區預售屋各房數交易量占比變化，在三年間，台北市 2 房預售屋交易占比從 34.5% 攀升至 46.6%，攀升幅度七都最高。另外 2024 年高雄 2 房預售屋的交易占比高達 48.7%，超車台北市。

近年來全台房價高漲，因此買房對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群受限於預算，而選擇面積較小的房屋。數據顯示，七都預售屋 2 房占比都較三年前提升，其中台北增加幅度最大，三年間增加 12.1%，為七都之冠。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市在高房價與少子化的狀況下，民眾購屋空間需求降低，使近一年 2 房產品交易熱度攀升，以占比 46.6% 超車 3 房產品，居各房數最高，且 4 房以上產品在三年間占比大減近 10 個百分點。

近一年高雄預售 2 房占比為 48.7%，為七都最高，也較三年前增加 4.4%。陳金萍分析，高雄市人口眾多，加上近年來產業多元發展，帶動當地居住需求而推升房價。有鑑於現代小家庭居多，以及為了提供消費者負擔得起的總價，建商也傾向推出小坪數的預售屋，以保持銷量，因此 2 房以下小宅幾乎已主宰高雄的預售市場，吸引許多自住、置產買盤湧入。

陳金萍指出，細看近一年高雄預售 2 房交易資料，多屬蛋黃區域的三民、左營區，以及新興熱區的楠梓、仁武、橋頭區。這些區域因交通、生活機能足夠以及科技產業加持下，預售市場交易熱絡。近年來高雄房價急漲，大多數的購屋族難以負荷，建商因此力推低總價的 2 房產品，使近一年當地預售 2 房占比居七都最高。