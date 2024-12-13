〈房產〉台北市青壯年族群購屋買哪裡？這區平均每天成交4戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-13 11:06

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30-50 歲的青壯年通常處於事業衝刺的人生階段，同時也是購屋的主力年齡。房仲業者依據聯徵中心住宅貸款統計資訊，彙整台北市 30-50 歲青壯年族群 2024 年上半年的購屋熱區，最熱門的行政區是內湖區，平均每天成交 4 戶。

如觀察銀行鑑估總價，只有文山區與萬華區兩個行政區低於 2000 萬元，房價最實惠。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，內湖區擁有內湖科技園區，周邊生活機能發展成熟，科技產業聚落帶來眾多就業機會，持續吸引人才湧入，因此居住需求強勁，上半年就新增 744 戶青壯年房貸族，居台北市之冠。

熱銷程度僅次於內湖區的是位於台北市蛋黃區的中山區，上半年新增了 725 戶青壯年房貸族，而聯徵中心數據顯示，2024 年上半年青壯年購屋面積平均約 29.3 坪，十二行政區中面積最小。陳金萍指出，中山區商業活動熱絡、生活機能完備，低總價小宅產品多，銀行平均鑑估值為 2127 萬元，相對較輕的購屋負擔，加上交通便利、產業發達，受到不少追求上班地點離家近的青壯購屋族群青睞。

陳金萍指出，觀察青壯年於台北市各行政區的購屋坪數發現，台北市蛋黃區與蛋白區在購屋坪數與房價上呈現明顯差異，蛋黃區因地段與交通便利性佳，地價較為昂貴，住宅平均單價也較高，導致購屋坪數多集中在 30-35 坪；而蛋白區房價相對親民，在買得起的總價下，讓青壯年族群願意以時間換取居住空間與房價，購屋坪數則多集中於 35-40 坪左右，讓居住空間、生活品質與價格達到平衡。

進一步觀察銀行鑑估值，台北市僅有 2 個行政區住宅平均鑑估值低於 2000 萬元，其中文山區住宅平均鑑估值約 1951 萬元，總價在十二行政區中次低。陳金萍說明，文山區是台北市傳統的文教區，綠覆率高、環境舒適宜居，然而距離台北市核心地區稍遠，也使房價相對親民，建物平均面積約 36 坪，而相對實惠的購屋總價也吸引不少青壯族群選擇在文山區購屋，上半年新增 593 戶青壯房貸族，青壯年購屋熱區排名第三。