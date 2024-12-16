〈房產〉降息等因素 高力：2025年商用不動產將成大吸金利器

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-16 10:56

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在降息及買賣雙方價格認知差距縮小，可望使亞太區吸引更多跨境資金流入商仲高力國際今 (16) 日指出，尤其是在工業、倉儲物流以及辦公室等產品，而這些跨境資金主要流入的目的地則以澳洲、日本與南韓為亞太區的首選。

高力國際發布「2025 年全球投資者展望－亞太地區報告」，報告中說明高達 69% 受訪者表示，5 年內會將全球資產管理規模裡的 30% 以上配置在亞太區；而 67% 的受訪者也說 2025 年會持續在於亞太區域內投資。

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針對台灣市場，高力國際董事總經理劉學龍認為，台灣長期以來都是比較封閉，多為本國投資人所主導，且近幾年自用需求比例又偏高，今年 AI 大浪帶動科技業擴張，自然大舉推升工業地產需求。

此外，在投資置產的想法上，台灣投資人更多的是著眼於穩定的租金收入及長期持有後的增值空間，甚至是後續的再開發潛力，也因此短期的經濟環境波動，並不會對於投資決策影響甚鉅。

劉學龍進一步表示，國際投資人是從法規限制、增值潛力、收益率等面向綜合比較亞太區主要城市，台灣比較受人詬病的是長期被壓縮的收益率，主要是台灣不動產價格的增幅遠遠大於租金的漲幅，因此收益率便長期受到壓縮，與亞太區其他地方相比便不具吸引力，依據『高力國際亞太區第三季租金受益率報告』顯示，台北市辦公室除了釋出物件稀少之外，收益率大約 2.4-2.8%，在亞太區主要城市中敬陪末座，

自然投資吸引力難以跟其他亞太區主要城市相比較；即使近年有看到外資廠商來台擴廠的案例，也是以自用擴廠，而非投資法人的投資目的。