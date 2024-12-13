〈房產〉全台Q3房貸、利率再創新高 北市平均背負房貸首度突破1800萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-13 12:51

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購屋壓力越來越重，房仲業者根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全台及六都房貸壓力再創新高，第三季全台平均核貸金額 1043 萬元，平均貸款利率 2.23%，都創 15 年新高。觀察六都，其中台北市第三季平均背負房貸達 1832 萬元，房貸壓力首度衝破 1800 萬元大關。而全台第三季整體核貸總數 6 萬 0908 件，比上一季減少 4235 件，顯示購屋交易和核貸腳步，已有放緩的趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般正常房貸約在簽約後一個月內完成，第三季的核貸資料，反映 5-8 月的買氣與交屋熱潮，當時因有新青安貸款挹注，整體買氣正旺，通膨加上市場氛圍，助長房價節節高升，核貸金額也隨著增加。不過第三季，銀行內控加上央行祭出限貸管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率、貸款門檻來總量管控，整體核貸表現也呈現「價增量減」的現象。

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同時，六都中包括雙北市及南二都，第三季核貸件數相比上一季均呈現量縮，雙北及台南量縮件數約落在 500-800 件，而高雄第三季核貸件數為 7990 件，相比上一季減少了約達 2000 件，為六都中核貸件數量縮最明顯的縣市。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，央行今年 6 月開始，祭出第 6 波選擇性信用管制，調降六都及新竹縣市自然人第 2 戶購屋貸款，最高成數上限為 6 成並無寬限期，貸款額度限縮，對雙北這類高房價、房貸額度需求高的地區，對購屋族影響力道頗深。

而南二都受產業議題豐沛，帶動投資買氣旺盛，受第 2 戶限貸，可能影響投資買盤資金槓桿操作進而縮手，另一方面，交屋潮亦是影響房貸量波動明顯的因素之一，高雄今年迎來大量預售交屋潮，第二房貸核貸量就高達 9994 件，近萬件核貸量，更創下近 15 年來最高峰，對比第二季的高基期，再受限貸令影響，第三量縮相對更為明顯。