櫻花建設2025年將再推案5筆 總銷金額達180.3億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-13 18:16

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櫻花建設 (2539-TW) 在「櫻花大櫻國 - 倫敦花園」及「櫻花聚 - 聚馥區」建案於 10 月及 11 月 61.51 億元營收人帳之下，前 11 月營收 79.33 億元，超越 2023 年全年，櫻花建董事長陳世英指出，櫻花建預計於 2025 年再推案 5 筆，總戶數 1304 戶，總銷金額 180.3 億元。

對 2025 年房市的展望，陳世英今天法說會中指出，2024 年由於新青安貸款的提出及資金行情帶動股市及房市交易，但台灣央行在 6 月及 9 月分別祭出房市信用管制，造成買氣受挫，2025 年的房市在限貸令的持續影響之下，恐將造成交易萎縮及房價盤整，唯獨首購的購屋人所受影響較小，且公司一直著墨於首購產品，也將持續購地推出這類產品。

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陳世英指出，今年完工的個案中，櫻花金馬之櫻已在 10 月 24 日取得使用執照，陸續在進行驗屋、交屋等程序，但預估此一總戶數 214 戶、總銷 28.9 億元的個案，在今年恐怕沒有辦法全數入帳；總銷 45 億元的大里櫻花興大之櫻案已在 11 月取得使用執照，但一完工個案，今年確定來不及人帳。