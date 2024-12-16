〈房產〉大巨蛋孵成金雞母 東區商圈大安區一樓店面交易為台北最熱區

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-16 14:43

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繼周杰倫後，江蕙、蔡依林等大咖，也傳出卡位大巨蛋檔期，動輒吸引數萬粉絲觀賞的運動賽事與演唱會，帶動東區店面交易，房仲業者統計，今年來台北一樓店面的交易熱區，以東區商圈所在的大安區共交易 57 件最多，平均店面總價 6437 萬元、平均單價 158.9 萬元也是最高。

同時，今年意氣昂揚量第二、三名分別為中山區 49 件、松山區 41 件，平均總價約在 4 千萬元上下，值得一提的是，店面熱區的買方，購置店面的平均坪數落在 42-44 坪，顯示中坪數店面，總價門檻相對低，較能吸引台北置產族的目光。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，隨著新光三越 DIAMOND TOWERS 和大巨蛋陸續開幕營運，東區人潮回流，帶動消費商機，零售業、餐飲業積極展店，使大安區仁愛路、忠孝東路的店面空置率下降，今年陸續浮現店面交易。中山區也有不少熱門商圈，中山北路、農安街、新生北路等，店面偏向小巧精緻，對業者而言租金相對親切，因此出租率高，也是置產族購買店面的熱門路段。而今年松山區的店面交易，則集中在捷運小巨蛋、南京三民站周邊，總價以 200-3000 萬元的店面最受買方青睞。

張旭嵐指出，開店營業最依賴人潮，因此商圈地段、聚客性和交通便利性，是租賃業者最重視的評估條件，目前消費市況，中小坪數店面租金成本低，不僅出租率高，因地段好保值性相對強勁，加上不動產具抗通膨效益，吸引有自用需求的企業與投資人長線佈局。