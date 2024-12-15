本週操盤筆記：美國、英國、日本央行利率決議與各國PMI

鉅亨網新聞中心 2024-12-15 21:50

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本週將是 2024 年最後一個完整的交易週，全週最受人矚目的，無疑是多家重要央行的利率決議，包括美國聯準會、英國央行和日本央行都將宣布最新行動。

另外，PMI 預覽數據將及時掌握主要經濟體的經濟趨勢。先前的數據顯示，美國的表現優於其他已開發市場同行，尤其是 11 月陷入收縮的歐元區。然而，英國和日本的成長或多或少出現了停滯。

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本週操盤筆記 (1215-1221)

1. 央行利率決策

美國聯準會預計將降息 25 個基點，聯邦基金利率將降至 4.50%。 市場已充分消化了本次降息的預期。然而，市場將密切關注聯準會對未來利率走向的指引，因為新一屆美國政府將於 2025 年上任，利率前景存在不確定性。許多預測人士預計，一旦擬議的貿易關稅生效，2025 年下半年通膨將會加劇，這可能會導致聯準會在年中停止寬鬆政策。

英國央行 (BOE) 預計維持利率不變。市場預計英國央行將繼續關注居高不下的通膨和薪資增長，並可能在明年 2 月更新經濟預測時才會再次降息。

市場預計日本央行將 維持利率不變，但也有部分分析師認為升息的可能性存在。近期有報導指出，日本央行既未排除也未證實升息的可能性，這表示升息的機率可能高於目前市場預期的 20%。

2.PMI 初值

標準普爾全球將於週一發布主要經濟體的 12 月份 PMI 初值。這些數據將提供有關主要發達經濟體的最新資訊，特別值得關注的是歐洲地區在美國關稅威脅和政治不穩定因素影響下的經濟表現。

3. 美國 PCE

預期 11 月份的 PCE 物價指數將會上升。 根據分析師預測，美國 11 月份的 PCE 物價指數預計將較去年同期上漲 2.5%，高於 10 月份的 2.3%。核心 PCE (不包括波動性較大的食品和能源價格) 預計將上漲 2.9%，高於上個月的 2.8%。

PCE 數據是聯準會偏好的通膨指標。 聯準會將依據 PCE 數據來判斷通膨壓力是否升高，並以此作為制定貨幣政策的參考依據。

由於市場預期 2025 年美國通膨將會加劇，PCE 數據的表現將會格外重要。 如果 11 月份的 PCE 數據高於預期，可能會加劇市場對通膨的擔憂，並影響聯準會的政策立場。

4. 美光財報

美光科技即將公布的 2025 財年第一季財報，分析師預計美光第一季度每股收益為 1.76 美元，營收為 87 億美元，調整後的毛利率預計將擴大至 39.5%。

在全球半導體行業前景不明朗的情況下，投資者希望從財報中看出：

客戶需求和產品組合：美光的客戶涵蓋了多個領域，包括數據中心、個人電腦、智慧手機和汽車等。 投資者關注各個領域的客戶需求變化，以及美光如何調整產品組合以滿足市場需求。