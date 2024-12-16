紐時爆料：蘋果庫克赴海湖莊園與川普會面 二人共進晚餐

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《美聯社》稱，在川普第一任期時，奧特曼、祖克柏、貝佐斯與川普的關係起伏不定，因此他們目前都在尋求改善自己在川普心中的地位。

不過，《紐約時報》提到，庫克與川普在其第一任期時的關係則比其他科技巨頭高層熱絡得多，庫克可直接打電話給川普，討論與企業有關的政策。