紐時爆料：蘋果庫克赴海湖莊園與川普會面 二人共進晚餐
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-16 08:00
據《紐約時報》報導，知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克上周五（13 日）前往美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與美國總統當選人川普會面，共進晚餐，這是自川普贏得大選後二人首次會面。
《紐約時報》指出，庫克這次登門拜訪，有機會當面尋求川普支持，或許能協助蘋果克服未來面臨的一些商業挑戰，包括 App Store 遭遇歐洲反托辣斯監管壓力，以及川普如果祭出新關稅可能危及 iPhone 銷售。
《美聯社》稱，庫克成為最新一位與川普尋求接觸的科技巨頭高層，其他大咖包括 OpenAI 執行長奧特曼、臉書創始祖克柏、亞馬遜公司創始人貝佐斯等。
《美聯社》稱，在川普第一任期時，奧特曼、祖克柏、貝佐斯與川普的關係起伏不定，因此他們目前都在尋求改善自己在川普心中的地位。
不過，《紐約時報》提到，庫克與川普在其第一任期時的關係則比其他科技巨頭高層熱絡得多，庫克可直接打電話給川普，討論與企業有關的政策。
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