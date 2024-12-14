科技七雄市值突破18兆美元 超越全球任何國家GDP 中美兩國除外

鉅亨網編譯許家華 2024-12-14 13:08

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截至本周三（12 月 11 日）收盤，美股中科技七雄的總市值首次超過 18 兆美元，超越了除美國和中國以外世界上所有國家的年度 GDP。這一里程碑的達成引發了市場的廣泛關注，顯示出科技業在全球經濟中的重要地位。

如果華爾街分析師的最新獲利預測準確，預計 2025 年科技七雄將繼續佔據主導地位，其獲利成長速度將持續超過標普 500 指數中的大多數股票。儘管高估值意味著這些股票在業績不及預期時可能面臨拋售風險，但分析師對其未來表現仍持樂觀態度。

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FactSet 數據顯示，自 12 月初以來，Roundhill 科技七雄 ETF (MAGS-US) 上漲近 10%。分析師預計，在今年剩餘的 11 個交易日內，該 ETF 預計將實現自今年 2 月以來的最大月漲幅。

然而，美股其他板塊的表現則相對疲軟。

根據 BTIG 技術策略師 Jonathan Krinsky 的數據，自 12 月初以來，標普 500 指數中的下跌股數已連續 9 天超過上漲股數。這顯示市場情緒的分化，許多投資人對科技七雄的強勁表現感到樂觀，但對其他板塊的前景則持謹慎態度。

一些投資人擔心，在快速上漲後，科技七雄可能會出現回調，導致市場的不穩定性加劇。

根據道瓊市場數據，這七隻股票的未來 12 個月預期本益比為 40 倍，顯示出顯著的估值差異。其中，Alphabet 的預期本益比為 21.9 倍，而特斯拉則高達 128.5 倍，標普 500 指數的預期本益比約為 22 倍。這種高估值在某種程度上反映了市場對科技七雄未來成長潛力的信心，但同時也增加了市場的波動風險。

巴克萊首席美國股票策略師 Venu Krishna 指出，儘管大型科技公司的盈利增長預計將放緩，但仍將保持在健康水準，顯著高於標普 500 指數的其他成分股。他表示：「這些公司的業績通常會超出華爾街預期，預計明年也會延續這種趨勢。」Krishna 也提到，科技七雄在人工智慧、雲端運算和數位廣告等領域的持續投資，將推動其未來的成長。

然而，賓州大學華頓商學院的金融學教授 Jeremy Siegel 對科技七雄的未來表現持謹慎態度，認為投資者的熱情可能在明年有所減退。他指出，市場對這些股票的過度追捧可能導致泡沫風險，投資者應保持理性，並審慎評估投資決策。