日銀下周可能維持利率不變 日元將創6月以來最長連貶紀錄

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-13 19:42

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由於交易員押注日銀 (日本央行 / BOJ) 下周可能不會升息，日元對美元將創下 6 月以來最長連續跌勢。

日元對美元匯率周五 (13 日) 擴大跌幅，貶值 0.6% 至 1 美元兌 153.48 日元，創 11 月 26 日以來新低，這日元連續第五天走貶，也是兩個多月以來最糟糕的一周。截稿前，日元匯率仍保持在 153.5 水準左右。

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外媒日前報導，日銀決策者認為，等到明年 1 月或以後再升息也沒關係，因為通膨可能超預期的風險有限。不過決策者仍對下周升息持開放態度，一切都依據經濟數據和市場發展狀況。

消息傳出後，貨幣市場削減日銀本月升息預期，目前認為可能性只有 16%，而一周前升息的可能性約為 64%。

經濟數據方面，日銀周五公布的短觀季度報告顯示，日本大型企業的信心依然樂觀，但該數據並未影響利率預測。