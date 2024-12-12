歐洲央行利率決議在即！專家：貿易擔憂跟政治動盪讓降息毫無懸念 降多少才是問題

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-12 16:59

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歐洲央行 (ECB) 將於台灣時間今 (12) 日晚上 9 時 15 分宣布最新利率決議，由於美國準總統川普威脅徵收新關稅，歐盟第二大經濟體法國陷入政治混亂，當前市場目光焦點已經從是否降息轉變為降息幅度將有多大。

《美聯社》報導，分析師認為 ECB 最可能的決定是將目前 3.25% 的基準利率下調 25 個基點，但對 ECB 及其總裁拉加德來說，降息兩碼 (50 個基點) 的機率並非不可能，因為自 10 月 17 日會議以來出現的新風險，已讓本已低迷的歐洲經濟復甦蒙上一層陰影。

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ING 銀行首席歐元區經濟學家 Carsten Brzeski 表示，降息半碼「將是一項安全舉措，旨在預防下一屆美國政府潛在的經濟政策選擇，以及法國和德國的政治困境給歐元區經濟帶來的任何潛在風險。」

Brzeski 表示，選擇降息 1 碼則是「寧願遵循自 6 月開始降息以來一直採取的謹慎的逐次會議決策方式」。支持小幅降息的一個理由可能是 ECB 不願冒著被認為正在介入法國內政的風險。「這顯示是歐洲央行希望避免的猜測。」

LC Macro Advisors 首席經濟學家 Lorenzo Codogno 說：「鑒於國際地緣政治和政策存在很大不確定性，『仰賴數據並逐次會議確定適當的限制水準和持續時間的方法』仍是合適的。」

摩根大通分析師也預估 ECB 今日將降息兩碼，原因是近期數據顯示經濟成長和通膨走軟。

Investec 經濟學家 Sandra Horsfield 則認為，未雨綢繆可能是明智之舉，但現在大幅降息恐加劇而非緩解市場不安情緒。」

德國執政聯盟在上月解體，預計明年 2 月 23 日將舉行新的全國大選，這也將讓歐洲最大經濟體在政治上陷入數月的困境。

歐洲通膨率已從 2022 年底 10.6% 高點急降至 2.3%，人們的注意力也因此從通膨控制轉移到對經濟成長持續疲弱的擔憂。

今年 9 月，ECB 預估明、後兩年經濟成長率將分別為 1.3% 和 1.5%，高於今年的 0.8%，但近來公布的採購經理人指數 (PMI) 顯示，歐元區製造業的萎靡正蔓延至服務業。這導致 ECB 在 9 月做出的預測看來過於樂觀。大多數分析師預估，ECB 將下調明年經濟成長預期。