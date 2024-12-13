博通股價強漲逾21% 市值首次衝破1兆美元大關

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-13 23:34

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博通 (Broadcom) 周五 (13 日) 早盤股價飆漲逾 21%，推升該公司市值突破 1 兆美元大關。倘若這一勢如破竹的漲勢持續到收盤，將創下博通有史以來最好的交易日。

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此前該公司公布上季業績表現超預期，顯示強勁的人工智慧 (AI) 收入成長。具體來看，博通上季營收報 140.5 億美元，年增 51%，但低於 LSEG 分析師預期的 140.9 億美元。該公司半導體解決方案部門 (包括其 AI 晶片) 上季營收從去年同期的 80.3 億美元大增 12%，至 82.3 億美元。

獲利方面，博通上季淨利報 43.2 億美元，合每股 0.9 美元，比去年同期的 35.2 億美元或每股 0.83 美元成長 23%。

博通今年 AI 收入成長 220%，達到 122 億美元。該公司執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，公司正在與大型雲端客戶開發客製化 AI 晶片，隨後股價在財報公布後開始飆升。

Bernstein 的分析師在周五的一份報告中寫道，在周四的業績公布之前，很多投資人感到緊張，但博通上季的收益「不錯」，管理層對 AI 的近期和長期願景鼓舞投資人信心。報告還提到，陳福陽穿皮夾克是對輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳標誌性風格的致敬。

Bernstein 將博通目標價從每股 195 美元上調至每股 250 美元。該行分析師說：「整體來說，AI 的故事似乎真的進入正軌。」

摩根士丹利 (MS-US) 分析師表示，博通關於 AI 的評論可能會增加投資人對該公司的長期熱情，預料這種熱情將繼續高漲，在未來 2 到 3 年裡，博通仍然是「最具吸引力的 AI 半導體公司之一」。