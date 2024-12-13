傳川普過渡團隊擬取消自駕車禍事故報告規定 特斯拉成最大受惠者

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-13 20:46

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根據路透周五 (13 日) 報導，川普的過渡團隊希望上台後取消美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 要求自駕車輛涉及車禍案件時須提供相關數據的規定，該規定讓特斯拉覺得備受針對因此大力反彈。倘若真的成功撤銷，恐怕會削弱政府調查和監管自駕車輛安全能力。

報導指出，特斯拉一直是 NHTSA 的調查目標，因此取消所謂的事故披露條款對該公司特別有利。在該規定下，特斯拉已向 NHTSA 提交超過 1,500 起車禍事故數據。

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據了解，取消事故報告規定建議來自一個負責制定汽車政策 100 天策略的過渡團隊，該團隊稱報告事故披露規定是授權「過度」收集數據。馬斯克曾在 11 月資助川普 2.5 億美元選舉，因此這個過渡團隊的操作不免讓人起疑是施惠特斯拉。

路透表示，無法確定馬斯克在這個川普過渡團隊中扮演何種角色 (如果有的話)，也無法確認實施取消自駕車事故披露報告規定的可能性。不過除特斯拉以外，代表大多數主要汽車製造商的「汽車創新聯盟」(Alliance For Automotive Innovation, AAI) 也曾批評該規定過於繁瑣。

路透對 NHTSA 事故數據的分析顯示，截至 10 月 15 日，NHTSA 報告的 45 起致命事故中，特斯拉就占了 40 起。

NHTSA 聲明表示，這些數據對於評估新興自動駕駛技術的安全性非常重要。自該機構於 2021 年制定該規則以來，已收到並分析 2,700 多起車禍事故的數據。這些數據影響針對 6 家公司的 10 項調查，以及涉及 4 家不同公司的 9 起安全召回。

兩名熟悉特斯拉高層想法的知情人士透露，特斯拉蔑視車禍報告披露規定，認為 NHTSA 提供的數據會誤導消費者對特斯拉安全性的看法。

其中一位消知情士稱，近年來，特斯拉高層與馬斯克討論推動取消事故報告要求的必要性，但由於拜登官員支持這項規定，特斯拉高層最終得出結論，需要更換政府來取消這些要求。

據了解，特斯拉認為這些規定不公平，因為該公司認為自己報告的數據比其他汽車製造商更好，這讓特斯拉看起來應該對涉及先進駕駛輔助系統的大量撞車事故負責。

不過 NHTSA 反駁稱，這些數據不應該用來比較一家汽車製造商與另一家汽車製造商的安全性，因為不同的公司以不同的方式收集事故資訊。

南卡羅萊納大學 (University of South Carolina) 專注於自動駕駛的法學教授 Bryant Walker Smith 表示，特斯拉收集其他公司不會收集的即時碰撞數據，而且報告的事故比例可能比其他汽車製造商「高很多」。