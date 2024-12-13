〈美股早盤〉主要指數開盤走高 博通股價飆漲近20%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-13 22:40

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美股主要指數周五 (13 日) 開盤走高，此前博通 (AVGO-US) 公布樂觀財測，延續投資人對人工智慧 (AI) 樂觀情緒，提振晶片股普遍走揚，推升費半指數漲逾 3%。博通開盤大漲近 20%。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲逾 3%。

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值得注意的是，美股也有望從聯準會 (Fed) 下周降息決策受惠，市場預估屆時會降息 1 碼(25 個基點)。標普 500 指數今年已經上漲 27%，策略師預估明年該指數將超車歐洲股指。

道富環球金融 (State Street Global Markets)EMEA 宏觀策略主管 Timothy Graf 表示：「美國經濟表現良好，即將上任的政府非常支持企業－這一切都體現在股價中，但這並不意味著漲勢無法延續。」

貨幣市場方面，英國經濟出人意料地在 10 月連續第二個月萎縮後，英鎊走弱。歐洲央行 (ECB) 日前公布利率決策後，在利率方面的立場聽起來沒有一些人預期的溫和，迫使交易員削減對明年寬鬆政策的押注，歐元走強。

美元兌一籃子貨幣保持穩定，但連續第二周走高。

道富銀行的 Graf 預估美元將進一步上漲，並指出 Fed 的寬鬆周期可能相對於經濟成長較弱的歐洲而言較淺。儘管經濟數據疲軟，但交換利率市場並未反映出英國央行 (BOE) 將在下周的會議上降息。

亞洲市場方面，亞洲股市下跌，原因是中國舉行的一個重要經濟會議承諾提振消費，但沒有提供財政刺激的細節。

花旗集團 (C-US) 歐洲股票策略主管 Beata Manthey 在談到來自中國的公告時說：「消息一直不令人印象深刻。市場需要數據。我們沒有拿到數據。」

截至台北時間周五（13 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.24%，至每股 419.12 美元

路透周五報導，川普的過渡團隊希望上台後取消美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 要求自駕車輛涉及車禍案件時須提供相關數據的規定，該規定讓特斯拉覺得備受針對因此大力反彈。倘若真的成功撤銷，恐怕會削弱政府調查和監管自駕車輛安全能力。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.04%，至每股 248.07 美元

外媒周五報導，蘋果明年第一季將首次在鴻海 (Foxconn / 富士康) 印度南部新廠組裝 AirPods 無線耳機，此舉為這家 iPhone 製造商穩步推進中國以外業務多元化進程的一個里程碑。

T-Mobile(TMUS-US) 早盤股價下跌 0.47%，至每股 232.18 美元

美國電信業者 T-Mobile 周五表示，將在 2025 年底前回購價值高達 140 億美元的股票；這是其先前宣布的未來 3 年向股東返還最高 500 億美元計畫的一部分。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月進口物價指數月增率報 0.1%，預期 - 0.2%，前值 0.1

美國 11 月出口物價指數月增率報 0.0%，預期 - 0.2%，前值 1.0%

華爾街分析：

在美國股市屢創新高的背後，有一個令華爾街策略師擔憂的趨勢：支撐股市上漲的股票越來越少。

標普 500 指數連續第 9 天收盤時下跌成分股數量超過上漲成分股數量，這是自 2004 年開始收集數據以來最長的一次。這一情況表明，美股反彈的基礎正在減弱，科技股的飆漲強勢抵消其他股的疲軟。