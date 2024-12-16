2025年投資展望 富達：分歧中尋找收益機會
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 09:22
迎接 2025 年的到來，全球投資前景如何？又該怎麼布局？富達國際認為，美國經濟將從「軟著陸」轉向「通膨回溫」，而歐洲與中國等主要經濟體需應對美國貿易政策變動。雖然這些分歧有助於美國成長，但政府債務累積將成為長期的隱憂。建議股票投資聚焦於高品質、穩健增長的股息收益，固定收益則以靈活配置全球優質企業為主。
共和黨勝選將重塑全球經濟
美國共和黨在 2025 年總統大選取得壓倒性勝利，將對全球經濟產生顯著影響。富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，2025 年美國經濟將從當前的「軟著陸」轉向「通膨回溫」，經濟政策將更加保護主義。
他分析，美國政府將祭出更多財政刺激政策以促進經濟成長，雖可降低經濟衰退風險，但可能導致通膨上升。歐洲和中國等其他主要經濟體將被迫應對美國貿易和產業政策的轉變，可能損害其成長前景，並因外部需求放緩而面臨通膨壓力。
儘管這些分歧將支持美國 2025 年的成長，但政府債務問題仍是長期潛在風險。富達認為，美國公共債務正快速接近上限，因此高於目標的通膨可能成為解決債務永續性問題的一個有效途徑。
川普經濟政策重心：擴張財政政策、提高關稅
在政策層面，劉培乾預期，川普上任後的政策將著重於擴張性財政政策與大幅提高關稅，然美國強勁的消費力、穩健的私部門財務狀況以及具韌性的就業市場，將降低整體經濟衰退的風險。預估新政府推行的措施，將使美國通膨機率自 2025 年第二季開始全面性上升。
特別在貿易政策方面，劉培乾預言，若新政府推動保護主義目標，對中國的關稅可能高達 60%，而對其他國家徵收 20% 的關稅。儘管最終協商結果可能低於預期，但關稅仍會對未來經濟表現產生重大影響。
此外，劉培乾提出警告，如果聯準會為應對通膨衝擊而轉向升息循環，美國可能再次面臨經濟衰退的風險。市場預測央行寬鬆週期的終端利率將高於大選前，但富達預計寬鬆週期將持續至 2025 年，直到關稅、移民政策等重大變化或財政政策擴張更加明朗。
歐洲與中國的挑戰與機會
自 2023 年起，歐元區遭遇結構性和周期性挑戰，經濟幾乎陷入停滯。然而，隨著通膨趨緩和利率下滑，企業投資支出與消費者信心逐漸回升。富達預測，2025 年可望迎來經濟復甦，可支配所得增加和融資條件寬鬆將刺激超額儲蓄流動，帶動消費增長。然而，美國關稅政策引發的貿易不確定性，特別是對汽車產業的影響，可能導致經濟成長減緩約 0.5 個百分點。
中國則朝向較平穩且永續的成長模式邁進，著重於內需消費和高階製造業。中國製造業，特別是新興產業，持續升級，資本支出增加和外需成長支撐著整體經濟。然而，內需消費復甦仍緩慢。
儘管中國在 2024 年底政策轉向，加強內需刺激政策以應對房地產低迷、地方政府債務負擔、股市疲軟和消費者信心不足等問題。但若美國對中國進口商品課徵高額關稅，將進一步影響經濟成長。雖然中國企業過去展現靈活應對關稅政策的能力，但能否維持穩定的宏觀政策，仍是決定中國增長的關鍵。
尋找優質股息股，關注企業評價
儘管 2025 年金融市場將面臨各國央行政策分歧、宏觀經濟環境不明，對於尋求收益的投資人而言，仍有許多機會可挖掘。
股票投資方面，富達國際基金經理 Jochen Breuer 強調，高品質股息股票仍是 2025 年投資組合的基石。歷史數據佐證，股息策略在市場波動中可提供下檔保護，並創造誘人的長期回報。
過去 20 年，全球市場約 40% 的累積回報來自股息再投資，投資人應鎖定符合嚴謹評估準則的優質企業，尤其是具備穩定成長和持續配息能力的公司。富達看好歐洲和其他地區的企業，其股票評價相對較低，提供具吸引力的投資機會。
Jochen Breuer 強調，投資人應關注股票未來的評價，尤其今年股價大漲多源自評價擴張，而非純粹的獲利成長。市場定價樂觀，可能因意外負面事件而受挫，因此投資人應著重於控制風險，避開高風險股票，並確保企業成長來自內部而非外部環境。
偏好亞洲市場的投資人，他建議，可留意必需消費品類股，因其專注於在地需求，具有防禦性，且評價合理。經歷一段疲軟期後，中國和東協市場的消費產業有望迎來獲利復甦，推升股價上漲並提升股息殖利率。房地產亦值得關注，尤其是持續產生租金收益的出租業者。
此外，中國和韓國提高股息和庫藏股回購的趨勢不斷增長，為投資人創造機會。中國受成長放緩和投資人情緒低迷的影響，企業尋求提升股東回報；韓國雖增值計畫進度緩慢，但多數持股企業已改善股東回報。
固定收益投資靈活配置，尋求多元收益
對於固定收益投資，富達國際基金經理 James Durance 建議，應把握全球央行政策分歧，採用靈活配置策略，投資於各種貨幣計價的公司債、政府債，以及投資等級債、非投資等級債和新興市場債等不同期限的債券，以尋求報酬。
由於部分信用債利差較高，投資者需環顧全球尋找最佳價值。富達看好歐洲市場，尤其歐洲金融業 2024 年表現強勁，預期 2025 年將持續成長。利率攀升對銀行業通常有利，良好的基本面和信用狀況將支撐其表現。此外，歐洲銀行對貿易與全球經濟的依賴度相對較低，加上歐洲政策支持，有助於抵禦保護主義。
從利率角度來看，美國公債的高度不確定性溢價可能持續，因此配置不同存續期的全球債券至關重要。James Durance 指出，由於固定收益投資的收益率仍處於歷史高點，關注高品質收益率的企業債市場有望帶來可觀的總回報。投資非投資等級債時，應專注於品質較高的企業，避免風險過高的結構性投資。整體而言，投資者應加強風險管理，選擇負債較低的企業，避免投資槓桿過高的公司。
總體來說，富達認為，2025 年全球經濟將面臨多重挑戰與機會，尤其是美國的經濟政策將深刻影響全球市場的走向。投資人應根據不同地區和資產類別的情況，靈活調整投資策略，以抓住分歧中的收益機會。
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