尹錫悅突然發表挑釁式談話 執政黨不挺了！韓股回吐漲幅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-12 10:34

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南韓總統尹錫悅周四 (12) 日突然發表全國演說，否認發布戒嚴是內亂，並指責在野黨濫用彈劾，企圖癱瘓國政。執政黨國民力量黨魁韓東勳對此談話表示「完全沒想到」，他將統一黨內對彈劾案投下贊成票。

在尹錫悅發表談話之後，韓股 Kospi 指數回吐稍早 1.1% 的漲幅，上漲 0.4%，韓元下跌 0.1%。

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尹錫悅指出，上周宣布戒嚴的目的是向反對派發出警告，讓公眾了解他們的「反國家」舉動以及對北韓的同情。「我希望藉此防止自由民主的憲法秩序崩潰，並使國家職能正常化。」

他進一步表示，在野黨為提早舉行總統大選，散布虛偽輿論將他宣布戒嚴的行動打為「內亂」，他表示會對抗到底，「無論是彈劾或調查，都會堂堂正正地接受」。

韓東勳在尹錫悅發表談話後緊急舉行記者會，表示支持彈劾尹錫悅，並呼籲該黨議員根據自己信念進行投票，強調目前唯一可行的方案就是彈劾尹錫悅，並指尹錫悅無意提前下台。