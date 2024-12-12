仍需時間觀察風險 日銀下周會議傳傾向利率不變
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-12 15:36
路透社引述五位熟悉日本央行 (日銀 / BOJ) 想法的消息人士稱，日本央行傾向於下周維持利率不變，因決策者希望花更多時間審視海外風險和明年薪資前景的線索。
日銀將於下周三至四 (18 至 19 日) 召開今年最後一次政策會議。
報導指出，央行內部並未就最終決定達成共識，政策委員會中仍有一些人認為日本已經滿足 12 月升息的條件。這一決定將取決於每位政策委員對日本實現薪資驅動的持續物價上漲可能性的信念。
如果即將發生的事件，例如，日本央行會議前幾小時結束的聯準會利率會議引發日元再度暴跌，進而加劇通膨壓力，那麼日本央行也有可能傾向於採取行動。
但總體而言，許多日本央行決策者似乎並不急於升息，儘管日本的借貸成本仍然接近零，但通膨超過目標的風險很小。
一位消息人士指出，日本並沒有到需要立即升息的地步。由於通膨溫和，日本有能力花時間仔細研究各種數據。另外兩名消息人士也同意此一觀點。
日本央行對於下次升息的時機一直持謹慎態度，導致市場對升息的預期在 12 月至 1 月之間出現波動。
由於日元近期反彈，原物料進口帶來的通膨壓力已經消退，升息的緊迫感並不存在。這與日本央行 7 月升息至 0.25% 形成鮮明對比，當時貨幣迅速貶值推高了進口價格並加大了通膨超標的風險。
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