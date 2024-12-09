日銀開始改善溝通問題 外媒稱可能提振升息預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-09 19:50

‌



根據外媒周一 (9 日) 報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 副總裁冰見野良三 (Ryozo Himino) 明年 1 月將在橫濱當地商界領袖發表談話，隨後將於當月 14 日舉行記者會。外媒解讀這一不尋常舉動表明，日銀正在努力改善溝通，可能提高市場對該行下月升息預期。

報導指出，日銀計劃 1 月發表談話舉動非常罕見，因為至少自該行前總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda)2013 年上任以來，董事會成員還沒有在年度首次貨幣政策會議之前舉行過此類活動。

‌



一般來說，每一年年初日銀總裁都會在銀行業集團舉辦的各種新年活動上發表簡短講話，一些董事會成員也會不時在特別聚會上發表講話。但十多年來，日銀都沒有在 1 月向當地商界領袖發表演講並在隨後舉行記者會。

此前，日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 對 7 月貨幣政策會議前缺乏溝通機會表示遺憾。當時日銀宣布升息，並因其替全球股市崩盤埋下伏筆的意外舉措飽受批評。

分析指出，冰見野良三在 1 月貨幣政策會議前的這場記者會是個很好的機會，能在利率決策前傳達其對貨幣政策的看法。

外媒預測這次日銀罕見的舉動是在改變政策利率前的強化溝通，避免再出現外界批評溝通不良的問題。

據了解，地區性演講的形式通常能讓理事會成員更自由地表達他們對貨幣政策的看法，讓央行有機會讓市場參與者調整預期。

根據經濟學家 Katsuhiko Aiba 周一發布的報告，花旗集團目前預估日銀將在明年 1 月上調基準利率 0.25%，較去年 12 月的預測有所調整。