明年底衝上3000美元！高盛列三大看好理由：金價可再漲11%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-12 12:00
知名投行高盛 (GS-US) 最新預測，金價在明年底前將上漲至每盎司 3000 美元，即便美元在上月川普贏得美國總統大選後持續走強。今年迄今，美元指數 (DXY) 已上漲大約 6%。
高盛分析師 Lina Thomas 和 Daan Struyven 周二 (10 日) 出具研究報告反駁了在美元長期走強的情況下，黃金無法在明年達到每盎司 3000 美元的觀點。
報告中指出，推動金價走高的第一個因素是聯準會 (Fed) 的政策行動，而非美元。高盛預測明年利率將大幅下降，明年聯邦基金利率將下滑 100 多個基點至 3.25% 到 3.5% 的區間。若 Fed 到明年底前降息 5 碼，將刺激金價上漲 7%，但若只再降息一次，金價頂多達到每盎司 2890 美元。
其次，美元走強不會阻止各國央行購買黃金，即便美元升值，主要買家如中國可能會在本幣弱勢時增加黃金購買來增強貨幣信心。高盛預估，到 2025 年底，中央銀行的購買將使黃金價格提高 9%。
自 2022 年以來，在美國對俄羅斯的限制引發美元儲備替代品的競爭後，外國機構一直是需求主要來源。許多國家將西方對俄制裁視為資產多元化的暗示，進而支持央行購買黃金。
儘管美元升值恐迫使一些新興市場保持自身美元儲備，但高盛仍預估，大型央行將透過更多黃金購買來緩解本國貨幣疲軟。
最後，2025 年黃金和美元上漲有共同的理由。
儘管當美元升值時金價會走軟，但近期美元攀漲是因為國際問題，而不是因為利率上升的預期。
高盛在報告中說：「當貿易關稅或更廣泛的地緣政治衝擊推動美元走強時，美元和金價往往會一起上漲。”
地緣政治和股市風險的不確定性上升，可能對美元與黃金這兩種被視為首要避險資產的資產有利。
高盛分析師表示，以 2019 年美國關稅收入預期增加 100 億美元來衡量，由於不確定性加劇跟美國貿易條件走強，使得黃金和美元分別上漲 0.4% 和 0.3%。
此外，高盛指出，在金融不確定性增加時，黃金和美元作為避風港資產也傾向於上漲，這可透過 VIX 指數的上升來衡量，但在極端流動性緊張的情況下，如追加保證金銷售，金價可能會走降。
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