OPEC五度下修今年石油需求預測 年內迄今最大幅度下調

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-12 00:10

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根據石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (11 日) 最新公布月報，該組織連續第五個月下調今年全球石油需求成長預期，這是迄今幅度最大的一次下修，此舉也凸顯出中國最為全球需求成長引擎的作用正在減弱。

具體來看，OPEC 預估今年全球石油需求每日成長 161 萬桶，遠低上月預估的每日 182 萬桶，由於意識到原油市場惡化，自今年 7 月以來已將需求預測下調 27%。此外該組織還將明年產量預期從每日 154 萬桶下調至每日 145 萬桶。

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OPEC 在今年的預測報告中表示，這次的下修數據大部分是在第三季進行。該組織秘書處表示，這一修正考慮到「最近收到的悲觀數據」，包括「經合組織美洲和經合組織亞太地區的預測下調」。

幾十年來，中國一直是擴大石油消費的主要推力，但隨著這個全球最大原油進口國的運輸燃料需求開始下滑，中國的進口原油有望最快明年觸頂。OPEC 預估中國今年石油需求將從 7 月的每日 76 萬桶下滑至每日 43 萬桶。

OPEC 最新月報出爐後，國際油價回吐漲幅。截稿前，明年 2 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.04%，至每桶 72.94 美元；明年 1 月交割的西德州原油期貨上漲 1.24%，至每桶 69.39 美元。

自 7 月初以來，油價已經下跌了 17%，因為中國經濟疲軟，而 OPEC 在美洲的競爭對手供應激增。布蘭特原油期貨交易價格接近每桶 73 美元，對沙烏地阿拉伯和許多其他聯盟成員國來說，這個價格太低，不足以支付政府開支。

儘管下調幅度很大，OPEC 的預測仍明顯高於石油業的大多數其他公司，與今年的實際消費數據不一致。OPEC 預計今年的石油消費量平均將達到每天 1.0382 億桶，還將 2025 年的日產量成長預期下調 9 萬桶，至 140 萬桶。

該組織對 2024 年的成長預測大約是摩根士丹利 (MS-US) 和高盛集團 (GS-US) 的一倍，遠高於總部位於巴黎的國際能源署 (IEA)，甚至遠高於沙烏地阿美(Aramco) 的估計。

有分析指出，未能準確估計今年的石油需求，使大眾進一步懷疑 OPEC 的長期預期，即石油消費將持續增長到本世紀中葉——即使在石油產業內，這也是少數人的觀點。