〈ESG狂潮〉10度獲獎 信義房屋獲TCSA十大永續典範企業獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-11 18:02

‌



由台灣永續能源研究基金會主辦的 2024 年第 17 屆「台灣企業永續獎」(TCSA)，眾多台灣永續企業如台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW)、信義房屋 (9940-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都獲佳績；其中，信義房屋第 10 度在綜合績效方面獲台灣十大永續典範企業獎 (服務業組) 以及永續報告不動產及營造業第 1 類白金級肯定。

台灣企業永續獎歷史悠久，是每年台灣永續企業的必爭之地，17 年來累計共有 882 家參賽企業，歷屆參獎企業 2023 年總營收 36.5 兆元，歷屆參獎企業上市公司市值佔股票市場總市值比值 85.8%，參賽企業總營業額與 2023 年台灣 GDP 比值 155%，顯見台灣上市公司已將永續視為企業經營的重點發展目標，而台灣企業永續獎也因具有公信力與影響力，吸引企業參賽。

‌



信義房屋指出，信義房屋第 10 度獲台灣十大永續典範企業獎服務業組肯定，獲得肯定的關鍵來自信義房屋以「企業倫理」為核心策略，秉持「以人為本」的信義精神，力求從本業穩步向前，發想出各種兼顧利害關係人權益的創新做法，並朝「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」願景邁進。

信義房屋表示，以願景為核心，調和各利害關係人權益，建立信義永續原則做為管理方針，透過信義價値鏈「信、義、倫理」的永續創新，展開「環境、社會、治理、供應鏈管理」策略構面，為身邊所有人帶來美好幸福的永續新生活。

而信義房屋連續 30 年獲得天下 2000 大企業調查房仲業第一的榮耀，此榮耀是天下雜誌每年檢視 2000 家企業財報，綜合過去三年營收、獲利及股東權益表現優異者評選而出，由此可見企業倫理的經營實踐，義利可以雙成。