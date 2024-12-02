〈ESG狂潮〉羽毛公會推動T-TAS國產羽絨追溯制度 將以國際標章認證為核心
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-02 18:27
隨著全球對永續發展的重視，台灣不僅以半導體科技聞名於世，還以羽絨產業在國際市場中嶄露頭角。成立逾 70 年台灣區羽毛輸出業同業公會（簡稱羽毛公會）積極推動 T-TAS 國產羽絨追溯制度，以高品質與國際標章認證為核心，將台灣羽絨打造為「絨」耀世界的新名片。
羽毛公會指出，T-TAS 國產羽絨追溯制度是台灣為羽絨產品量身打造的全面追溯與認證系統，涵蓋從原料養殖、加工到成品的全流程監管，讓每一朵 MIT 羽絨都擁有「身分證」。更滿足了國際市場對永續發展與高品質的雙重要求。隨著 G20 強調「全球永續合作」，T-TAS 台灣國產羽毛追溯系統制度保證原料追溯，展現台灣「軟黃金」的國際競爭力。
羽毛公會指出，但隨著 T-TAS 國產羽絨追溯系統的推行，這種刻板印象正在被扭轉。如今，台灣羽絨產品不僅通過 ISO 品質管理體系認證，優秀會員還取得 B Corp，藍標環保標章 (bluesign)，全球責任羽絨標準 (RDS)，全球回收標準（GRS）等多項國際認證，朝向高端市場邁進。從歐美的奢華寢具到日本的高端服飾，MIT 羽絨以「環保、高品質」的形象成功打入國際市場。
羽毛公會領導的會員廠商，包括光隆實業 (8916-TW)、合隆毛廠、大漢羽毛、興隆羽毛及帥宇實業，已在 ESG 方面做出重大承諾。他們不僅導入污水處理系統與水資源回收技術，還積極推動循環經濟與低碳生產模式，大幅降低環境影響。例如，廠商們透過創新生產設備，實現了碳排放的顯著減少，更讓羽絨加工效率提升至國際水準。
這些企業還致力於推動永續的水禽養殖模式，確保原料來源合法合規，同時減少外生態足跡，支持全球綠色供應鏈的發展。在國際間，台灣羽絨產業的努力與 G20 強調的永續合作精神不謀而合，為全球 ESG 產業標竿添上重要一筆。
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