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佳世達簽署180億元聯貸案 第三度連結ESG指標

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-25 19:37

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佳世達簽署180億元聯貸案，由左至右依序為臺灣銀行董事長凌忠嫄、佳世達科技董事長陳其宏、第一商業銀行董事長邱月琴。(圖：臺灣銀行提供)

佳世達 (2352-TW) 今 (25) 日完成 180 億元永續連結指標聯貸案簽約，這是佳世達聯貸案第三度連結 ESG 永續指標，資金用途將作為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金。

佳世達本次聯貸案委由臺灣銀行及第一商業銀行擔任管理銀行，原預計募集 150 億元，在 13 家金融同業踴躍參與下，超額參貸 1.42 倍，承諾金額達 213 億元，最終以 180 億元結案。顯示金融業對佳世達價值轉型與永續成長的發展策略，給予高度肯定與認同。


此次聯貸案將佳世達永續指標納入聯貸條件，在授信期限內，管理銀行將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等永續連結指標，依佳世達永續報告書所列相關表現，給予相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達永續成長。

董事長陳其宏表示，佳世達邁入價值轉型第二樂章，以 2027 年高附加價值事業獲利過半為願景，在營收過半的基礎上，持續追求提升毛利和獲利，成為永續發展最佳的經濟基礎，並從綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈、社會共融和公司治理共五大構面，追求永續經營。

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