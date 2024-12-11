冠星-KY首度發行CB 總額5億元借新還舊

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-11 20:02

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布料廠冠星 - KY(4439-TW) 今 (11) 日公告，董事會決議擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 (CB)，發行總額新台幣 5 億元，募得價款將用以償還銀行借款。

同時，因應籌資管理效益性、經濟環境改變，冠星董事會也決議將功能性貨幣由美元改為新台幣，依國際會計準則第 21 號匯率變動之影響第 37 段規定自 2025 年 1 月 1 日採推延處理。

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冠星此次發行 CB 總額 5 億元，每張面額 10 萬元，發行價格不低於票面金額之 101% 為限，發行期間為 3 年，將採競價拍賣方式對外公開銷售。

冠星 11 月營收 2.68 億元，月減 35.8%、年減 15.6%，來到單月次低；累計前 11 月營收 50.02 億元，仍年增 3.05%。