〈ESG狂潮〉緯創正式成為台灣地方創生基金會平台資源夥伴

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 20:56

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台灣地方創生基金會自成立以來，以推動台灣地方創生發展為目標，今年緯創 (3231-TW) 正式成為基金會平台的資源夥伴，於 12 月 3 日共同舉辦「看見台灣新力量 從 ESG 出發，創造在地的幸福生活」活動。

台灣地方創生基金會指出，此一活動現場邀請緯創超過 30 家關係企業及供應商等 60 位企業代表蒞臨與 12 組地方創生團隊深度交流，緯創董事長暨策略長林憲銘也親臨現場與台灣地方創生基金會董事長陳美伶，共同簽下合作備忘錄，一起攜手為台灣地方創生發展努力。

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台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，基金會自成立以來，以打造資源媒合平台，持續協助提供地方創生團隊所需資源，讓投入地方創生的團隊能夠找到足夠的能量進而永續發展。團隊多半微小，營業額無法跟大企業相比，但他們希望台灣這片土地更好的初心始終不變。美伶姐也期待更多企業加入，一起攜手合作打造台灣零偏鄉，提供下一代更好的安居樂業環境。

台灣地方創生基金會指出，本次「看見台灣新力量 從 ESG 出發，創造在地的幸福生活」活動，在上午場特別邀請到英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧進行專題演講，與現場來賓分享企業如何打造 DEI 職場。下午場則由 12 組地方創生團隊進行實務案例分享，包括來自台東的粨發粨粽、基隆和平島地質公園、花蓮洄遊吧、雲林創樂子生活學苑、新北臺灣藍鵲茶、台南官田烏金、台北逆風劇團、台東女兒不懂茶、新北旅學堂工作室、彰化田野勤學、南投省府日常散策、雲林向天歌。