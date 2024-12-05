新光金MSCI ESG評級 躍升為AAA最高評級

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 10:32

‌



MSCI 2024 年最新公布之 ESG 評級報告「MSCI ESG Ratings」，新光金控由去年 BBB 級大幅躍升為 AAA 級最高評等，這是繼去年榮獲道瓊永續指數 (DJSI) 保險組全球第二、亞洲第一成績後，再次獲得國際 ESG 權威機構的高度認可，晉升為全球 ESG 風險及機會管理的標竿企業之一。

新光金董事長魏寶生表示，本次評等榮獲佳績，首要歸功於金控及旗下子公司多年來在 ESG 各面向均擘劃出明確政策及執行方向，並持續深化員工的永續教育訓練，打下扎實的 ESG 基礎工程，使 ESG 各面向的評分皆有大幅成長。未來，新光金控會持續以『低碳』、『創新』、『共好』的企業永續價值主張，努力提升股東價值的同時，持續為經濟繁榮、社會公益及環保永續創造更大影響力。

‌



MSCI ESG Ratings 是全球投資者公認最具權威的 ESG 評級之一，藉由檢視企業在環境、社會、公司治理三大面向中，包含氣候變遷脆弱度、人力資本發展、資訊安全、責任投資、公司治理等 7 大主題之表現，將企業的 ESG 管理水平劃分為七個級別 (AAA 至 CCC)。今年度全球共有 38 家壽險與健康保險機構參與 ESG 評等，全球僅 16% 獲得 AAA 評等殊榮，此次新光金控評等大躍進，充分展現其長期深耕 ESG 的豐碩成果。

依據 MSCI ESG Ratings 報告指出，新光金控今年度的評等成績，在公司治理面向表現尤其突出，領先大多數全球同業，也是此次評等躍升的主要原因之一。其中，不僅高階經理人薪酬部分與永續的股東利益呈現一致方向，對於誠信經營部分，新光金在誠信經營政策、反貪腐反賄賂、道德行為準則、吹哨者機制，及稅務透明度等面向，無論是在國內還是國際都維持領先地位。

此外，對於高度仰賴人力資本的金融保險業而言，勞動力管理亦是關鍵議題，新光金控不僅提供優於法規的員工支持計畫，2024 年更增加每年兩天的有薪家庭照顧假，使其根據 MSCI 的模型，在勞動力管理方面領先於全球同業；同時，MSCI ESG Ratings 報告亦提及新光金控擁有周全的績效評估方法，且近三年平均員工離職率亦低於同業平均水平，展現出其員工管理之優異表現。