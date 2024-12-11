兆利明年摺疊新品量產營運向上 美系客戶訂單份額增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-11 15:09

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軸承廠兆利 (3548-TW) 董事長張台沅表示，對 12 月業績有信心，可望維持 11 月高檔，第四季將達全年高峰，明年來看，摺疊機動能可望延續至第一季，加上新產品量產、美系筆電軸承訂單份額提升下，營運將優於今年。

兆利 11 月受惠中系客戶摺疊新機量產、加上舊機種追單，營收 10.03 億元，創歷史單月新高，月增 52%、年增約 17%；累計前 11 月營收 84.7 億元，年增約 13%。

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張台沅表示，目前中系客戶訂單能見度達明年第一季，後續除了爭取該客戶新機種訂單外，非手機的摺疊新品也預計第一季量產，同時，公司也持續布局新應用，有 2-3 款新產品開發中，預計明年中下旬到後年貢獻業績。

兆利預估，明年摺疊手機會優先挑選毛利率較佳的訂單，整體營收估持平至小幅成長；筆電方面，今年有個位數的成長，明年在美系客戶訂單份額提升、新產品出貨下，營收可望有雙位數成長，，顯示器則還是保守看待。