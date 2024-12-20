〈焦點股〉全訊高頻固態功率放大器需求旺 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-20 11:03

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PA 模組廠全訊 (5222-TW) 持續受惠高頻高功率固態功率放大器 (SSPA) 需求暢旺，推升國防軍用產品訂單，激勵全訊今 (20) 日漲勢強勁，跳空開高，強漲逾半根停板。

全訊早盤以 123.5 元跳空開高，一度漲至 124.5 元，漲逾半根停板，截至 10 點 45 分，股價暫報 124 元，漲幅約 5.53%，站回 5 日號，不過成交量僅約 300 張。至於三大法人本周籌碼動向，本周三大法人著墨不多，僅買超 613 張。

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全訊受惠政府標案、軍用無人機以及衛星通訊等產品出貨成長，帶動今年前 11 月營收表現亮眼，累計前 11 月營收 11.68 億元，年增 4.56%，寫下歷史同期新高。

除政府標案的出貨量隨著國防預算及進度持續推進，國際軍工產品在第三季及第四季，也陸續取得歐美客戶偵蒐雷達用及大型無人機用的 SSPA、T/R 模組等多筆量產訂單。