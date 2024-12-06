全訊高頻固態功率放大器需求旺 前11月營收11億元寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-06 11:07

‌



全訊 (5222-TW) 公告 11 月營收 0.94 億元，累積前 11 月營收 11.68 億元，年增逾 4%，創下歷年同期新高，主要受惠高頻高功率固態功率放大器 (SSPA) 需求暢旺，帶動國防軍用產品訂單增加。

全訊 11 月營收 0.94 億元，月減 8.55%，年減 24.43%；累計今年 1 至 11 月營收 11.68 億元，年增 4.56%。

‌



全訊表示，除了政府標案的出貨量隨著國防預算及進度持續推進外，今年在國際軍工產品方面，也有新斬獲，第三季與第四季陸續取得歐美客戶偵搜雷達用，以及大型無人機用的 SSPA 模組與 T/R 模組多筆量產訂單。

全訊進一步指出，目前正與幾家歐洲及台灣客戶合作開發多項大型客製化電子偵防用的 SSPA 機組與次系統機組，包括地面預警監控用的高功率偵搜雷達、軍用無人機通訊系統、無人機干擾系統、寬頻電戰反制雷達等。

全訊說明，由於新型電子偵防系統產品的技術門檻較高，毛利率也較高，隨著出貨逐漸提升，將同步挹注營收與獲利。