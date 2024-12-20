〈台股盤後〉台積電尾盤爆量摜殺 重跌422點失半年線 周線連2黑
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-20 14:20
台股大盤在今 (20) 日由網通及機器人概念股擔綱演出，但市場賣壓 大，包括台積電 (2330-TW) 及權值股表現不爭氣，尾盤爆量摜殺，終場大盤下跌 422 點或 1.84%，收盤報 22510.25 點，痛失半年線，成交值爲 4675.49 億元，大盤周線收黑下跌 510.23 點或 2.22%。
台北股市集中市場今天因台積電尾盤急挫，最後一盤成交爆出 2 萬 4057 張大量，收盤股價下跌 35 元或 3.27%，收在 1035 元，使得台股最後一盤爆出 1088 億元大量，指數摜殺 188.25 點，使得跌勢進一步加重。
市場專家指出，台股在面臨線型轉空、外資消極結帳、台幣貶值等不利因素之下，大盤測試半年線支撐 ，走勢不利多方操作。
而在匯市方面，今天新台幣兌美元匯價中午暫收 32.711 元、貶值 4.3 分，成交金額 6.49 億美元。
權值股鴻海 (2317-TW) 表現也不振，收在平盤，聯發科 (2454-TW) 跌 30 元或 2.11%，收在 1390 元。盤中網通族群包括友訊 (2332-TW)、啟碁 (6285-TW)、中磊 (5388-TW) 及智邦 (2345-TW) 因陸廠 TP-Limk 將可能在銷美受阻議題不利，而相對具有想像空間。
而同時，網通股也帶動金像電 (2368-TW) 及高技 (5439-TW) 在盤中股價表現強勢，但金像電終場以平盤作收。
台北股市集中市場今天早盤開在 22798.39 點，盤中最高 22845.59 點，最低爲 收盤 22510.25 點，成交值爲 4675.49 億元。電子股指數重挫 2.14%，占大盤成交比重 65.82%。
資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中市場呈現線型轉空、外資消極結帳、台幣貶值等不利因素之下，大盤測試半年線支撐 ，走勢不利多方操作。
資深證券分析黃漢成指出，輝達執行長黃仁勳下月又將訪台，加上台積電魏哲家也強調機器人的重要性，此時可留意對機器人概念股的布局。
台股的 IC 載板族群欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 下跌，及南電 (8046-TW) 上漲 2.5 元以 111 元作收 。蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 股價也同步收黑。
航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 全部上漲作收。陽明納入 0050 及 0056ETF 成分股將在今天盤後生效。
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