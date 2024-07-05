全訊多箭齊發 上半年營收6.41億元創歷史新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-05 17:49

全訊 (5222-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收，累計今年上半年營收達 6.41 億元，年增逾 1 成。全訊指出，受惠國防標案產品出貨進度持續推進、海外軍工產品放量出貨，加上商用微波通訊設備訂單增加，帶動上半年營收表現。

全訊 6 月營收 1.4 億元，月增 21.18%，年增 7.27%。累計今年上半年營收 6.41 億元，年增 13.04%。

全訊指出，6 月及上半年營收雙雙寫下歷史新高，主要受惠軍用 PA 由固態 (SSPA) 取代行波管 (TWT) 的趨勢底定，政府國防標案及海外軍工等級 SSPA 出貨量持續提升，且以目前訂單量來看，今年出貨可望維持成長。

全訊表示，除持續爭取國防標案訂單外，並積極拓展海外防禦型軍工產品市場。近期已取得國外軍工大廠客戶訂單，正式跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域，今年海外軍用雷達及無人機用 SSPA 模組出貨量可望明顯增加。