〈台股盤後〉權值股表現平平 航運、航空揚帆受惠ETF換股 收漲近80點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-09 13:51
美股 7 日走強，帶動台股今 (9) 日早盤一度漲逾 130 點，然而台積電等權值股並無明顯表現，賣壓出籠漲幅收斂，呈平盤震盪格局，最終收 23273.25，上漲 79.98 點，漲幅 0.34%，成交量 3532.05 億元。
權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 10 元，漲近 1%，來到 1075 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 20 元，漲約 1.5%，收 1325 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲逾 1%、鴻海 (2317-TW) 跌 1.5%、廣達 (2382-TW) 於平盤下方遊走。
受惠 0050、0056 等大型 ETF 納入，航運股、航空股今日走強，航運雙雄部分，陽明 (2609-TW) 漲近 9%、長榮 (2603) 漲逾 2%；航空股部分，長榮航 (2618-TW) 漲近 5%、華航 (2610-TW) 漲近 2%，其餘航運股表現也強勁，中櫃 (2613-TW) 飆漲停，萬海 (2615-TW) 漲逾 3%。
AI 類股部分，光通訊族群仍走強，光聖 (6442-TW)、訊芯 - KY 均飆漲停；伺服器部分，緯穎 (6669-TW) 漲逾 3%、和碩 (4938-TW) 漲逾 2%、華碩 (2357-TW) 漲近 2%。
資訊類股延續走勢，零壹 (3029-TW)、精誠 (6214-TW) 均漲近 5%、訊連 (5203-TW) 漲近 2%。
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