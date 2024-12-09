〈台股盤後〉權值股表現平平 航運、航空揚帆受惠ETF換股 收漲近80點

美股 7 日走強，帶動台股今 (9) 日早盤一度漲逾 130 點，然而台積電等權值股並無明顯表現，賣壓出籠漲幅收斂，呈平盤震盪格局，最終收 23273.25，上漲 79.98 點，漲幅 0.34%，成交量 3532.05 億元。